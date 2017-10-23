В России исчезли двое украинцев, которые возвращались автостопом из Грузии

В России, возле Ростова-на-Дону пропали двое украинцев, которые путешествовали автостопом до Грузии и обратно. Об этом пишет ТСН.ua со ссылкой на рассказы друзей и родственников пропавших.

Издание сообщает, что один из парней - 25-летний Александр Бабинец родом из Днепропетровска. Последний год он работал в Одессе продавцом, где у него и возникла идея поехать в Грузию.

Сообщается, что из-за нехватки средств парень решил путешествовать автостопом. Так он и познакомился с 28-летним Сергеем Велевым, который имел опыт походов.

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"Они больше хотели в Грузию попасть, с местной кухней познакомиться, потому что они - работники ресторанной сферы. Саше нравилось общение с людьми, обслуживание. Это была его стихия. И он говорит, что поедем, а если получится, то останемся там, немного поработаем", - рассказала Елена, мама Александра Бабинца.

Издание также отмечает, что в путишествие ребята отправились еще в середине августа. Украинско-российскую границу они пересекли в Харьковский области, направившись к Белгороду. Потом Астрахань, Саратов, с которого они уже направились в Казахстан, где планировали через Каспийское море добраться в Азербайджан, а уже оттуда они добрались бы в Грузию. Там они провели некоторое время.

Ориентировочно 30 сентября ребята покинули Грузию, направившись домой по трассе Кавказ через Кабардино-Балкарию, Ставропольский и Краснодарский край России. Они планировали вернуться в Украину так же, как выезжали, - через Харьковскую область.

Вблизи Ростова-на-Дону ребята последний раз вышли на связь. Ночь на 7 октября они провели в палатке, которую они возили с собой, а утром обнаружили, что водитель, который подвозил их и вместе с ними стал на отдых, поехал прочь.

К вечеру 7 октября ребята почти добрались до Ростова-на-Дону. Около шести часов вечера Александр скинул маме еще одну геолокацию.

"Это было последнее сообщение. Еще он написал: "Я скоро буду дома", - рассказала мать парня.

Женщина сообщила, что обратилась в местную полицию и в посольство Украины в России.

Следователь Виктория Данова, которая ведет дело, сообщила, что сейчас они ожидают копию заграничного паспорта Александра из райотдела ДМС. Следовательно, они смогут подать мужчину в международный розыск. По словам следственной, можно быстро установить, где человек пересекала границу. А дальше информация уже передается всем участкам той страны, где находился человек, и правоохранители проверяют данные пропавшего. Дальнейшие сроки будут зависеть от того, как будут работать правоохранительные органы России.