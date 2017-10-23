Названа причина массового отравления людей во львовском ресторане

Сегодня стали известны результаты исследований, которые после отравления людей в львовском ресторане «Панська чарка», проводили сотрудники областного лабораторного центра. Причиной массового отравления людей стал стафилококк.

Читайте такжеВо Львове число пострадавших после посещения ресторана увеличилось до 21 человека Об этом ZAXID.NET сообщил заместитель директора ГУ «Львовский областной лабораторный центр МЗ Украины» Олег Когут. «Для лабораторных исследований были взяты семь образцов пищи и в шести из них обнаружен стафилококк», - сказал он.

В частности, стафилококк во время лабораторных исследований обнаружили в лососе слабосоленом, паштете печеночном, шпондере запеченном, буженине, мясном фарше и домашнем торте. То есть, стафилококк обнаружили и в продуктах, из которых готовили в ресторане, и в торте, который испекли дома и принесли с собой.

По состоянию на 15:00 понедельника, как сообщила главный эпидемиолог области Наталья Тимко, в областной инфекционной больнице еще остаются 14 человек, среди которых и двое детей. Маленьких пациентов планируют выписать завтра.

Как сообщила пресс-секретарь Главного управления Нацполиции во Львовской области Светлана Добровольская, по факту массового отравления людей в ресторане открыто уголовное производство по ст. 325 Уголовного кодекса ("нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений").

По данным аналитической системы YouСontrol владельцами ресторана «Панська чарка» является Тарас Колодий и супруга народного депутата Богдана Дубневича Татьяна, которые также совместно владеют известным рестораном «Грушевский». Колодию также принадлежит кафе «Армянка», которое признано лучшей кофейней Львова 2017 года.

Как сообщал УНИАН, 14-16 октября в ресторане «Панська чарка» отравилось 25 человек (среди них двое детей), 22 человека были госпитализированы. Трое человек обращались за помощью к врачам и лечились амбулаторно.