На Житомирщине десятки спасателей помогли медикам транспортировать женщину весом более 370 кг в "скорую" (фото)

В Житомирской области 60 спасателей оказали помощь медикам в транспортировке женщины весом более 370 кг в карету скорой помощи.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, в течение двух последних месяцев Коростенским городским отделом Управления ГСЧС в Житомирской области совместно с Центром экстренной медицинской помощи «Олеся» города Днепр разрабатывался план мероприятий по транспортировке больной женщины из города Коростень на лечение за границу.

«Особенность этих мероприятий заключалась в том, что 39-летняя Оксана страдает так называемой «слоновой болезнью» и на сегодняшний день ее вес составляет уже более 370 кг», - сказано в сообщении.

Женщине предложили лечение в городе Хинтерцартен в Германии и Центр экстренной медицинской помощи «Олеся» согласился доставить туда больную. Для этого ими был предоставлен автомобиль скорой медицинской помощи.

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«Главная сложность заключалась в транспортировке женщины из ее квартиры в карету «скорой». Через входную дверь дома это сделать было невозможно, так как их ширина составляла 80 см. К счастью, квартира Оксаны находилась на первом этаже двухэтажного многоквартирного жилого дома», - сообщают спасатели.

Коростенские спасатели совместно с медицинским центром изготовили специальное устройство и средства, а одно из предприятий Коростеня предоставило выгрузчик, с помощью чего 60 человек личного состава 8-й Государственной пожарно-спасательной части транспортировали больную через окно квартиры на улицу, а затем уже в автомобиль скорой помощи, который доставит ее на лечение в Германию. Мероприятия продолжались более 2 часов.