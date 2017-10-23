В Харькове состояние двух пострадавших в резонансном ДТП улучшается

В Харькове состояние двух пострадавших в результате ДТП на улице Сумской улучшается.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА.

«Все примерно в том же состоянии, что и раньше. Улучшение у одной из сестер, вторая - так же в тяжелом состоянии. Беременная спит (в состоянии медикаментозного сна - УНИАН), общее состояние у нее также улучшается», - отметили в пресс-службе.

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Как сообщал УНИАН, в Харькове 18 октября после столкновения с «Фольксвагеном» автомобиль «Лексус» вылетел на тротуар, где стояли люди. В результате ДТП погибли пять человек, еще шесть получили травмы, в том числе две сестры и женщина на седьмом месяце беременности

20 октября суд на два месяца взял под стражу 20-летнюю Елену Зайцеву, которая управляла «Лексусом». Согласно версии следствия, в материалах производства достаточно доказательств, что именно действия девушки привели к аварии.