Порошенко пожелал победы украинским военным, которые примут участие в Марафоне морской пехоты США
12:22, 22 октября 2017Общество
1135
Президент добавил, что Украина болеет и верит в победу украинских военных.
Порошенко пожелал победы украинским военным на Марафоне морской пехоты США / фото facebook.com/petroporoshenko
Президент Украины Петр Порошенко пожелал победы украинским военным, которые примут участие в 42-м Марафоне морской пехоты США.
Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.
«Горжусь силой и волей к победе наших воинов, которые сегодня примут участие в Марафоне морской пехоты США", - отметил Порошенко.
Президент добавил, что Украина болеет и верит в победу украинских военных.
Как сообщал УНИАН, в прошлом году четверо украинских военнослужащих, получивших ранения в зоне АТО, приняли участие в 41-м Марафоне морской пехоты США, который состоялся в Вашингтоне.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter