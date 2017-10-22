Порошенко пожелал победы украинским военным, которые примут участие в Марафоне морской пехоты США

12:22, 22 октября 2017
Общество
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Президент добавил, что Украина болеет и верит в победу украинских военных.

фото facebook.com/petroporoshenko

Президент Украины Петр Порошенко пожелал победы украинским военным, которые примут участие в 42-м Марафоне морской пехоты США.

Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.

«Горжусь силой и волей к победе наших воинов, которые сегодня примут участие в Марафоне морской пехоты США", - отметил Порошенко.

Президент добавил, что Украина болеет и верит в победу украинских военных.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году четверо украинских военнослужащих, получивших ранения в зоне АТО, приняли участие в 41-м Марафоне морской пехоты США, который состоялся в Вашингтоне.

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Теги: #украинские военные#Петр Порошенко#Марафон морской пехоты США