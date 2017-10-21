Российские СМИ в очередной раз распространили фейки о "Евровидение-2017"

Ряд пропагандистских сайтов в Российской Федерации и сайтов с тенденциозным контентом в Украине подали фейкову информацию о якобы обнаруженых многомиллионныех злоупотреблениях при проведении песенного конкурса "Евровидение-2017". При этом указанные ресурсы ссылаются на якобы выводы аудита, проведенного Государственной аудиторской службой Украины.

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По словам российских пропагандистов, сумма злоупотреблений составляет 468 миллионов гривен, хотя в официальном письме-требовании ГАСУ и в Акте ревизии данная цифра не фигурирует вообще. Выводы Государственной аудиторской службы на самом деле выявили ряд незначительных нарушений, которые подлежат исправлению в четко определенные сроки или уже исправлены, однако не нашел серьезных злоупотреблений, о чем говорится в официальном заключении ГАСУ после тщательной пятимесячной проверки финансовой отчетности и другой документации организаторов "Евровидения".

Исполнительный директор Национальной общественной телекомпании Украины Александр Лиев отметил, что команда "Евровидение" справилась с процессом и смогла сэкономить и оставить на счетах в госказначействе почти 150 миллионов гривен, пишет "Общественное вещание".

"Есть отдельные нарушения, которые обнаружены, но они не настолько масштабные. Они на сумму в 100 раз меньше, чем то, которое сегодня звучит в СМИ. Среди них тех, которые можно было бы считать сенсационными, по моему мнению, нет. Более 400 миллионов гривень - не значит, что эти деньги украдены. Подразумевается, что есть нарушение процедуры", - пояснил Лиев.

Он сказал, что команда, которая готовила "Евровидение", справилась с этим процессом.

"Несмотря на то, что подготовка масштабного конкурса продолжалась в течение трех месяцев, команда смогла не только сформировать бюджет, а это почти 700 миллионов гривень, которые выделил Кабмин, но и оставила на счетах государства почти 150 миллионов гривень. Мы надеемся, что эти средства пойдут на развитие общественного вещания в Украине. Сейчас они на казначейских счетах", - добавил Лиев.

Стоит заметить, что это – не первая попытка использования откровенно недостоверной информации с целью поднять ажиотаж вокруг "Евровидения", в котором, как известно, российская певица Юлия Самойлова не смогла принять участие из-за нарушения украинского законодательства (незаконное пересечение границы Украины – во время концерте в оккупированном Крыму). Российская Федерация неоднократно использовала "Евровидение" как повод для создания новых пропагандистских фейков относительно Украины.

Как сообщалось ранее, 19 октября должностные лица Государственной аудиторской службы Украины были задержаны в Винницкой области на взятке в 10 тысяч гривень.