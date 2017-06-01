Организаторы Евровидения-2017 озвучили сумму расходов и доходов от конкурса (инфографика)

Евровидение-2017 закончилось в Киеве три недели назад, а сейчас его оргкомитет отчитался о расходах и доходах.

Так, во время конференции исполнительный продюсер музыкального первенства Павел Грицак сообщил, что на продаже билетов было выручено на 65% больше прогнозируемой суммы. Она составляет 72,5 млн гривень, сообщает ТСН.

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В целом Украина потратила на конкурс 20,4 миллиона евро. При этом 603 миллиона гривень составили расходы со счетов НСТУ, 520 млн - расходы с государства и бюджета Киева, 447 млн – это расходы от украинских и иностранных компаний.

Важным фактом является сумма остатков на счетах: общий – 277 миллионов гривень. При этом 142 миллиона в НОТУ еще должны выплатить.

Экономия, по словам Грицака, составляет 135 миллионов гривень. И это, настаивает продюсер, самая важная цифра.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, на Евровидении-2017, которое проходило в Киеве, победил представитель Португалии Сальвадор Собрал. Вторым стал представитель Болгарии Кристиан Костов (615 баллов). Третье место заняли представители Молдовы Sunstroke Project (374).