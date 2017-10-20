Во Львове число пострадавших после посещения ресторана увеличилось до 21 человека

Во Львове по состоянию на утро 20 октября у 21 человека диагностирована острая кишечная инфекция после употребления пищи в ресторане «Панська чарка», который находится в центре города.

Читайте такжеКоличество пострадавших от отравления в одном из ресторанов Львова возросло до 17Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, во время вспышки острой кишечной инфекции из-за употребления пищи в ресторане «Панська чарка» с 16 октября и по состоянию на 20 октября за медицинской помощью в учреждения здравоохранения области обратился 21 человек, в том числе двое детей. В областную инфекционную больницу госпитализированы 19 человек, в том числе двое детей, в инфекционное отделение Новояворовской районной больницы госпитализирован один человек, еще один пациент находится на амбулаторном лечении.

У всех пациентов предварительно диагностирована острая кишечная инфекция. Состояние всех пострадавших - средней тяжести. Эпидрасследование и противоэпидемические мероприятия продолжаются.

Как сообщал УНИАН, 16 октября в областную инфекционную больницу начали госпитализировать пациентов с симптомами острой кишечной инфекции, которые 14 октября праздновали свадьбу в ресторане «Панська чарка» на ул. Винниченко, 3.

17 и 18 октября обращения и госпитализация продолжились, но не только из числа тех, кто праздновал свадьбу, но и тех, кто находился в этом же ресторане с компаниями (отмечались дни рождения) 15 и 16 октября.

По состоянию на 18 октября из очага инфекции за медицинской помощью обратились 12 человек, в том числе двое детей.