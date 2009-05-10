В Полтаве открыли музей одной авиационной дивизии

В Полтаве открыт Военно-исторический музей 13-й гвардии Днепропетровск-Будапештской ордена Суворова II степени тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии.

Как передает корреспондент УНИАН, ко Дню победы Руководство воинской части А 2673 подготовило для ветеранов, жителей и гостей области подарок - открыла Военно-исторический музей, созданный по случаю 64-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В военно-историческом музее, расположенном на территории военной части, представлены уникальные экспонаты времен II Мировой войны. В частности, бытовые вещи советских воинов (из частных коллекций участников боевых действий), оружие, форменную одежду и прочие атрибуты послевоенной эпохи.