Зачем краудфандинг украинскому бизнесу

Многие украинцы мечтают разбогатеть. Кто-то выбирает корпоративную карьеру, кто-то пробует свои силы в малом и среднем бизнесе. Но работать в этой сфере не просто. Поэтому в последнее время, например, стали особенно популярными разнообразные экономические и финансовые тренинги. Люди искреннее хотят научиться ведению бизнеса. Однако реальными миллионерами становятся не многие. В частности, даже самому талантливому предпринимателю и автору революционной бизнес-идеи, для ее реализации все равно нужны деньги, которые, на сегодня, достаточно трудно найти.

И тут на помощь может прийти краудфандинг. Это способ финансирования новых проектов, при котором источником средств выступают сами люди. Эту схему еще называют peer-to-peer — от участника к участнику.

Обычно автор идеи выставляет ее описание и какую-то визуализацию на специализированном сайте. Из мировых площадок можно выделить Kickstarter, IndieGoGo и другие. Идея может быть самая разная — необычный чехол для телефона, умный диктофон, деревянная колонка, небольшой дрон, книга, фильм, благотворительный или социальный проект.

При этом, потенциальным спонсорам часто предлагается что-то взамен их инвестиций. Либо тот же товар, когда он будет готов. Либо товар плюс дополнительная услуга. Например, книга с подписью автора, или приглашение на ее презентацию. В случае благотворительных инициатив, взамен предлагается ощущение участия в улучшении чьей-то жизни.

Краудфандинг - это способ финансирования новых проектов, при котором источником средств выступают сами люди. Эту схему еще называют peer-to-peer — от участника к участнику

Благодаря таким площадкам талантливые изобретали, деятели искусства и волонтеры получают деньги на реализацию невероятных проектов.

Экономический смысл краудфандинга выходит далеко за пределы только сбора денег. Например, вы — разработчик невероятных электрических роликов и верите в свой продукт. А что дальше? Куда идти с этой идеей? Можно попробовать продать ее крупным компаниям-производителям спортивного оборудования. Если вы туда попадете, конечно.

Другой способ – найти бизнес-ангела, который вложился бы в проект. Но в Украине рынок венчурных инвестиций, мягко говоря, не очень развит. Плюс, к инвестору нужно идти с маркетинговой информацией о том, почему все захотят купить электроролики, выдержит ли продукт конкуренцию с гироскутерами и электробайками, какой потенциальный объем рынка…

Заказать и провести подобное исследование стоит немалых денег. Не каждый кулибин располагает такими средствами, чтобы тратить их с вероятностью успеха 1 к 100.

С точки зрения инвестора, краудфандинговая платформа выступает гарантом вложения средств

Краудфандинг снимает большинство из этих проблем. Изобрел ролики, снял про них красивый ролик, написал интересный текст, выставил бюджет и сроки кампании, и ждешь. Если идея понравится людям и будет спрос — очень быстро соберешь нужную сумму и запустишь производство. Если нет — твои вложения в пару сотен долларов конвертировались в интересный и познавательный опыт.

С точки зрения инвестора, краудфандинговая платформа выступает гарантом вложения средств. Например, когда цель компании по запуску в производство роликовых коньков — 50 тысяч долларов за тридцать дней, человек не получит ничего, если через тридцать дней собрал всего 10 тысяч. Деньги просто вернутся инвесторам.

Конечно, обманы возможны и здесь. Пообещал условный ученый разработать световой меч. Даже снял видео с якобы прототипом. В преддверии выхода очередных «Звездных войн» собрал за 3 дня 100 тысяч долларов. Платформа отдала ему деньги и... все. Его больше нет, аккаунт удален, а телефон не отвечает. Но такие случаи скорее редкость, чем обыденное явление.

При этом есть целый ряд крупных и потрясающих стартапов, которые изначально выросли именно на краудфандинге.

Видеоигра Star Citizen имела весьма скромные бюджеты по меркам индустрии. Ее разработчики хотели собрать 500 тысяч долларов, но жизнь иногда преподносит нам сюрпризы. Поэтому общая сумма их сборов превысила 183 миллиона долларов и продолжает расти.

Умные часы The Pebble Time еще в 2015 году подняли 25 миллионов долларов от спонсоров. А чего стоит трехколесное транспортное средство от Elio Motors, собравшее 102 миллиона долларов?!

Есть целый ряд крупных и потрясающих стартапов, которые изначально выросли именно на краудфандинге

В общем, на сегодняшний день уже более 130 проектов сумели собрать от 1 миллиона долларов посредством краудфандинга. Это – колоссальный заряд для малого бизнеса, который, после таких сумм, уже и малым не назовешь!

Не остаются в стороне и украинские предприниматели. За первые 8 месяцев 2017 года, украинские стартапы на мировых краудфандинговых площадках собрали порядка 1,9 миллионов долларов. Речь идете о 35 проектах, из которых 27 вышли на Kickstarter. Из всех украинских стартапов, 83% собрали необходимые средства в рамках целей компаний.

Три самых успешных проекта: Jollylook, экологичная фотокамера для мгновенных снимков. Ей удалось собрать 377 тысяч долларов вместо 15 тысяч, заявленных изначально. Senstone — модный кулон для преобразования голосовых заметок в текст. Суммарно проект поднял 370 тысяч долларов. UGEARS Hurdy-Gurdy — уникальные механические музыкальные модели. Проекту удалось собрать более 290 тысяч долларов.

Краудфандинг — отличный способ финансирования как благотворительных и культурных проектов, так и очень смелых стартапов. А, зная, сколько в Украине живет умных людей и толковых инженеров – краудфандинг способен дать жизнь многим гаражным изобретениям.

Максим Праздников, экономический эксперт, руководитель «Logitech» в Украине и странах СНГ (2007-2016 гг.)