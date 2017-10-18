В правительственном квартале полицейские будут проверять документы и вещи граждан

Сегодня за порядком в правительственном квартале Киева будут следить около 3000 полицейских и военнослужащих Национальной гвардии. В зависимости от оперативной обстановки, количество правоохранителей может меняться, говорится в сообщении МВД.

Читайте такжеНа въездах в Киев полиция проверяет транспорт«В центре города, на проезжей части улицы Грушевского, митингующие разбили палатки, что значительно осложнило движение в столице. Мы обращаемся к гражданам отнестись с пониманием за временные неудобства, в связи с перекрытием дорожного движения и дополнительными мерами, связанными с проверкой документов", - сообщил начальник киевской полиции Андрей Крищенко.

«Для надлежащего обеспечения правопорядка и недопущения любых правонарушений, участников мирных мероприятий будут проверять на фильтрационных пунктах и выборочно ручными металлоискателями. У некоторых граждан также будет проверять документы, удостоверяющие их личность», - отметил полковник полиции.

Полиция призывает воздержаться от любых провокаций, на которые силовики будут реагировать в соответствии с требованиями действующего законодательства. Правоохранители обращаются к участникам акций не нарушать общественный порядок, а также всячески оказывать содействие полицейским в обеспечении правопорядка и безопасности граждан.

Как сообщал УНИАН, 17 октября, во время массовых мероприятий возле Верховной Рады пострадали четверо человек, среди них – сотрудник полиции. 26-летний полицейский роты особого назначения и 64-летний житель Ивано-Франковской области с травмами различной степени тяжести госпитализированы в стационар. Остальным двум пострадавшим оказана медицинская помощь на месте. Официальные обращения пострадавших граждан относительно получения телесных повреждений в полицию не поступали. В результате инцидентов вчера правоохранители никого не задерживали.