Курс доллара в обменниках Киева

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,92 грн. (курс понизился на 0,5% по сравнению с 7 мая), продают – по 8,02 грн., что незначительно дешевле, чем вчера. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке долларов колеблются в пределах 7,80-8,08 грн., по продаже – 7,99-8,051 грн.

Сегодня украинские банки покупают евро в среднем по 10,49 грн., продают – по 10,77 грн. (курсы покупки-продажи немного повысились со вчерашнего дня). Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,30-10,625 грн., по продаже – в пределах 10,65-10,85 грн.

Курс покупки наличного рубля в комбанках сегодня понизился на 1% по сравнению с 7 мая и составляет в среднем 0,2222 грн., курс продажи почти не изменился – 0,2472 грн. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,1950-0,2415 грн., по продаже – 0,230-0,255 грн.

Столичные коммерческие банки покупают доллары в среднем по 7,93 грн. (курс покупки понизился на 0,5% по сравнению 7 мая), продают – по 8,01 грн., что незначительно дешевле, чем вчера.

Средний курс покупки евро в киевских банках составляет 10,54 грн., продажи – 10,73 грн. (курсы немного повысились по сравнению с 7 мая).

Курс покупки российского рубля по киевским банкам понизился на 1,2% по сравнению с 7 мая и составляет в среднем 0,2219 грн., курс продажи немного повысился – до 0,2501 грн.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Хрещатик»: доллар США – 7,85/8,03 грн., евро – 10,40/10,80 грн., рубль – 0,19/0,25 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,90/8,10 грн., евро – 10,40/11,00 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США – 7,98/8,05 грн., евро – 10,55/10,75 грн., рубль – 0,235/0,250 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 8 мая, составляет: гривни к доллару США – 7,7156, к евро – 10,310356, к российскому рублю – 0,23529.