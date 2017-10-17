Звезда "Игры престолов" объявила о помолвке и показала обручальное кольцо (фото)
Сыгравшая Сансу в «Игре престолов» актриса объявила о помолвке.
Британская актриса Софи Тернер, наиболее известная по роли Сансы Старк, помолвлена. Об этом она объявила в Instagram.
Она опубликовала фотографию обручального кольца. «Я сказала да», — подписала актриса свой пост.
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По данным Daily Mail, 21-летняя Тернер выходит замуж за 28-летнего музыканта и бывшего участника группы Jonas Brothers Джо Джонаса, с которым встречается с ноября 2016 года.
«Я сказала да» — также рекламный слоган марки средств для волос, лицом которой является актриса.
В сентябре о помолвке объявили актеры «Игры престолов» Кит Харингтон и Роуз Лесли, которые сыграли Джона Сноу и рыжеволосую одичалую Игритт соответственно.