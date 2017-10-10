Звезда "Игры престолов" напугал невесту "отрубленной" головой (видео)

Актер Кит Харингтон, известный по роли Джона Сноу в сериале «Игра престолов», напугал свою невесту «отрубленной» головой. Об этом сообщает Time.

Харингтон намерен жениться на актрисе Роуз Лесли, с которой он познакомился на съемках «Игры престолов» и которая снималась в роли возлюбленной Сноу – одичалой Игритт.

Как рассказал Харингтон, он решил устроить для Лесли первоапрельский розыгрыш. Актер положил в холодильник муляж головы, похожей на его собственную. Невеста отреагировала на шутку криками и слезами.

«Моя семья устраивает первоапрельские розыгрыши. Ее семья этого не делает», – пояснил Харингтон.

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По словам актера, Лесли пригрозила, что если он сделает еще раз нечто подобное, то все будет кончено, и Харингтон предполагает, что невеста подразумевала в том числе их брак.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, актеры «Игры престолов» собираются пожениться.