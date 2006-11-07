Во Львове начнется вечеринка, которая будет длиться 61 час

10 ноября о 20.00 в Львове начнется вечеринка, которая будет длиться 61 час.

Завершится вечеринка в понедельник 13 ноября о 09.00 важным событием – регистрацией рекорда и торжественным награждением подарками и дипломами при участии представителей «Книги рекордов Украины». В то же время будет подана заявка в мировую «Книгу рекордов Гиннеса» об установлении нового рекорда. Вечеринка будет проходить под патронатом Управления культуры Львовского городского совета при содействии Отдела работы с молодежью.

GUINNESS MEGA PARTY – это грандиозное шоу наивысшего сорта, организаторы которого являются Международным Молодежным Развлекательным Комплексом «МЕТРО» и стильной радиостанцией MFM station, которые не пожалели ни времени, ни сил, ни подарков на оформление и реализацию этого проекта. Организаторами вечеринки является Международный Молодежный Развлекательный Комплекс «МЕТРО» и стильная радиостанция MFM station.

GUINNESS MEGA PARTY имеет целью собрать не только молодежь г. Львова, но и всей Украины. Одновременно в развлекательном комплексе «МЕТРО» могут находиться 1500 лиц, состав участников вечеринки может изменяться.

Эта вечеринка – наибольший молодежный проект 2006 года и грандиозное шоу развлечений и конкурсов. Собственными глазами увидеть GUINNESS MEGA PARTY – вопрос престижа и статуса для современного молодого человека, стать участником проекта на протяжении всей вечеринки, а также возможность войти в историю вместе с организаторами проекта. К последнему моменту организаторы GUINNESS MEGA PARTY не знают, сколько героев, постоянные участники, проекту соберет развлекательный комплекс «МЕТРО».

Концепция этой вечеринки уникальна – это не просто дискотека, а совокупность активной развлекательной программы. Посетители вечеринки смогут принять участие в школе танцев, конкурсе караоке, АРМ-реслінгу, влезть на альпинистской стенке или попрыгать на батуте.

Самого стойкого участника MFM STATION планирует наградить ценным призом. Также будут номинации «Мисс», «Мистер» и «Пара» вечеринки. Победители в этих номинациях будут награждены ценными и неожиданными подарками от MFM STATION после установления рекорда.

Неповторимую атмосферу вечеринки для посетителей будут создавать: ді-жеї DJ CROSS (MFM), DJ KEKS (MFM), DJ Неизвестен, DJ Tihiy, DJ Boxer, техно-леди DJ Veronika, DJ Mihal, DJ UncleSam и много других. На протяжении вечеринки гостей будут развлекать Эксклюзив-шоу комплекса «МЕТРО» «Ред-фон» и известный шоу-балет «Сириус». Специальным гостем этого мероприятия станет проект STEREOLIZA – это смесь поп-музыки, элементов хіп-хопу и электроники, которые сориентированы на молодого слушателя. И это самый громкий европейский дебют 2006 года.

Организаторы выражают отдельную благодарность тем, кто помог в подготовке качественного проведения вечеринки: сети ресторанов «Где Манджаро» (угощают посетителей на протяжении вечеринки 6 раз), ТМ «Это Кофе» (обеспечивают бодрое настроение на протяжении вечеринки), Управлению культуры Львовского городского совета при содействии Отдела работы с молодежью. Также отдельная благодарность информационным спонсорам проекта: газеты «Теленеделя», «Телескоп», «Комсомольская правда», журнал «RІА».

Подробнее читайте http://www.book.adamant.ua/akt/mfm/reliz.rar