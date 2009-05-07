Курс доллара в обменниках Киева

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,97 грн., продают – по 8,04 грн. По сравнению с 6 мая курс покупки-продажи американской валюты немного понизился. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке долларов колеблются в пределах 7,95-8,02 грн., по продаже – 8,01-8,06 грн.

Сегодня украинские банки покупают евро в среднем по 10,50 грн., продают – по 10,74 грн. (курсы покупки-продажи немного понизились со вчерашнего дня). Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,32-10,61 грн., по продаже – в пределах 10,65-10,82 грн.

Курс покупки наличного рубля в комбанках сегодня немного повысился по сравнению с 6 мая и составляет в среднем 0,2249 грн., курс продажи почти не изменился – до 0,2467 грн. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,21-0,24 грн., по продаже – 0,24-0,25 грн.

Столичные коммерческие банки покупают доллары в среднем по 7,99 грн., продают – по 8,05 грн. (курсы незначительно понизились со вчерашнего дня).

Средний курс покупки евро в киевских банках составляет 10,53 грн., продажи – 10,73 грн. (курсы немного понизились по сравнению с 6 мая).

Курс покупки российского рубля по киевским банкам повысился в среднем на 0,5% по сравнению с 6 мая – до 0,2251 грн., курс продажи незначительно понизился – до 0,2493 грн.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Хрещатик»: доллар США – 8,00/8,06 грн., евро – 10,40/10,80 грн., рубль – 0,19/0,25 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,90/8,10 грн., евро – 10,30/10,90 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США – 8,00/8,05 грн., евро – 10,55/10,75 грн., рубль – 0,23/0,25 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 7 мая, составляет: гривни к доллару США – 7,70, к евро – 10,25794, к российскому рублю – 0,23413.