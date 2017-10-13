Экс-жена скандального судьи Емельянова владеет недвижимостью в нескольких странах - расследование

Бывшая жена судьи Высшего хозяйственного суда Украины Артура Емельянова Светлана владеет многочисленной элитной недвижимостью в разных уголках мира. Это, в частности, вилла в Анталии и апартаменты в Дубае, два отеля в Вене, а также немецкая фирма, которая управляет тремя отелями в Франкфурте-на-Майне.

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При этом супруги продолжают иметь совместный быт после официального расторжения брака, в частности, регулярно вместе путешествуют на отдых, – что может свидетельствовать о фиктивном характере развода с целью сокрытия имущества в декларации судьи. Об этом говорится в расследовании программы «Схемы».

В 2011 году Светлана Емельянова приобрела виллу в комплексе Seashell Belek Elite Villas на берегу Средиземного моря в Анталии в Турции за 350 тысяч турецких лир, или, по курсу на то время, более 250 тысяч долларов США. Об этом свидетельствует выписка из турецкого земельного кадастра.

В 2013 году, по данным выписки из земельного департамента Объединенных Арабских Эмиратов, Светлана Емельянова приобрела апартаменты в комплексе Palm Jumeirah / North Residences в Дубае по цене 1 миллион 300 тысяч дирхамов, или более 350 тысяч долларов США на тот момент.

С апреля 2014 года Светлана Емельянова, согласно выписок из австрийского реестра юрлиц, является акционером двух фирм AHL REAL PEU GmbH и AHL REAL KAV GmbH. Первой фирме принадлежит четырехзвездочный отель Prinz Eugen, второй – отель Kavalier, оба в Вене. Каждый из отелей в 2012 году был оценен в более чем 4,5 миллиона евро.

С февраля 2016 года бывшая жена судьи, по официальным данным из немецкого реестра юрлиц, является совладелицей немецкой фирмы AVIAWEB GmbH, которая управляет тремя отелями сети FAIR HOTEL во Франкфурте-на-Майне: Hotel Villa Diana, Hotel an der Messe и Hotel Europaallee.

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Большинство найденного журналистами иностранного имущества Светланы Емельяновой было приобретено до 2014 года включительно, то есть в период, пока она находилась в официальном браке с украинским судьей. При этом, согласно данным украинской налоговой, которые программа «Схемы» получила от своих источников, за период 2001-2014 годов она официально заработала всего около 3 миллионов гривень.

Светлана Емельянова и Артур Емельянов официально находились в браке более 20 лет, но в конце 2014 года расстались.

Журналисты «Схем» отмечают, что расторжение брака может иметь фиктивный характер во избежание необходимости декларировать элитное имущество, оформленное на теперь уже бывшую жену.

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Так, судья регулярно посещает Вену, где живет его бывшая жена вместе с их детьми. Кроме того, «Схемы» обнаружили данные о минимум четырех совместных зарубежных поездках пары на отдых уже после развода в течение 2015-2016 годов. Они летали на новогодний отдых в Вену, Берлин и Амстердам, летали на день рождения сына Артура в Женеву, впоследствии отдыхали в турецких Стамбуле и Анталии. И каждый раз они вылетали и возвращались в Киев вместе одним рейсом.

В октябре журналисты программы «Схемы» встретили Артура Емельянова в Вене возле дома, в котором, по официальным документам, апартаменты арендует Светлана. Однако судья общаться с журналистами не захотел, лишь коротко ответил, что готов в интервью прокомментировать все приведенные факты. Правда, в определенный день он отказался от комментариев и пообещал отреагировать на запрос «Схем» после возвращения из отпуска.

Светлана Емельянова не ответила на запрос журналистов с перечнем вопросов для интервью.

Судья Высшего хозяйственного суда Украины Артур Емельянов является фигурантом уголовного производства относительно незаконного вмешательства в деятельность судебных органов. Однако до сих пор рассмотрение дела по сути до суда не дошло. В то же время начальник Департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк сообщил «Схемам», что производство в отношении Емельянова готовится к завершению. Сейчас, по его словам, формируются доказательства.