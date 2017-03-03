Высший админсуд восстановил в должности подозреваемого в коррупции судью Емельянова – СМИ

Соответствующее решение было принято 2 марта, рассказали Громадському источники в суде.

Таким образом, решение Высшего совета юстиции от 12 января 2017 года об удовлетворении ходатайства прокуратуры о временном отстранении Емельянова от осуществления правосудия в связи с привлечением его к уголовной ответственности признано противоправным и таким, что подлежит отмене.

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Кроме того, Высший административный суд постановил взыскать с Высшего совета юстиции в пользу Емельянова судебный сбор в размере 1280 грн.

Как сообщал УНИАН, в октябре департаментом спецрасследований ГПУ было сообщено о подозрении судьям Высшего хозяйственного суда украины Артуру Емельянову и Виктору Татькову в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 376, ч. 2 ст. 376-1 УК Украины.

В прокуратуре сообщили, что следствие имеет доказательства того, что эти лица в 2011 - 2014 годах фактически подчинили себе систему принятия судебных решений.

По словам генпрокурора Юрия Луценко, в настоящее время исследуется около 7000 случаев незаконного вмешательства в автоматизированную систему распределения дел и заявлений, вмешательство в деятельность судей с целью вынесения ими нужных злоумышленникам неправосудных решений в хозяйственных судах всех инстанций.