Луценко назвал две причины тяжелой криминогенной ситуации на Закарпатье: бандитские войны и бедность

Несмотря на положительные результаты деятельности областной прокуратуры, на Закарпатье не остановлена волна тяжелых преступлений. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на пресс-конференции, которая состоялась в рамках его рабочей поездки в Закарпатской области.

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"Источниками роста преступности являются низкие доходы населения. Тяжелая криминогенная ситуация в крае наблюдается и из-за раздела территории главарями криминальных группировок", - отметил генпрокурор.

В то же время, по словам Луценко, в регионе наблюдается рост преступлений, совершенных несовершеннолетними. Причиной таких преступлений генпрокурор назвал бедность населения.

Как сообщал УНИАН, ГПУ устанавливает причастность руководителя Тячевской местной прокуратуры к "крышеванию" игорных заведений на Закарпатье. В ходе досудебного расследования проверяется факт злоупотребления прокурора своим служебным положением.