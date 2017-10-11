В Одесской области запущена первая в Украине программа модернизации профтехобразования. Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Максим Степанов.

По словам главы области, к созданию учебных программ в ПТУ удалось привлечь ряд крупных местных IT-компаний, принявших участие как в финансировании, так и в формировании квалификационных требований и разработке образовательных программ. "Проблемы ПТУ и их выпускников всем хорошо известны - это устаревшие программы, ненадлежащая материально-техническая база, сложности с поиском работы после получения диплома. Благодаря нашей программе в ПТУ будут изучать IT-технологии, робототехнику, схемотехнику. Не просто изучать, а эти науки станут базовыми предметами. Вследствие привлечения бизнеса в процесс образования, частные компании получат профессионально подготовленные кадры, необходимые для роста бизнеса, а наше государство - развитие экономики и уменьшению оттока молодежи за границу ", - отметил Максим Степанов.

Для этого в Одесской области создан первый в Украине профтехобразовательных кластер - на базе Кодимского, Балтского и Савранского ПТУ. Эта инициатива получила название "О-12".

Районные администрации и города области в течение 2017 выделили из своих бюджетов 8 млн грн. "Благодаря такой инициативе, ПТУ смогут коренным образом обновить материально-техническую базу, ввести новые современные учебные программы, чтобы выпускники не искали лучшей доли за рубежом, а имели гарантированное рабочее место на родной Одесской области", - добавил руководитель области.