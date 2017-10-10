Евровидение-2018: названы даты полуфиналов и финала украинского отбора

Полуфиналы национального отбора на Евровидение-2018 запланированы на 10 и 17 февраля, финал – на 24 февраля. Об этом сообщили на сайте UA: Перший.

Отмечается, что заявку на участие можно подать на сайте СТБ. Народного онлайн-голосования на этот раз не будет.

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Будет выбирать представителя на Евровидение-2018 обновленный состав судей, имена которых станут известны позже. Музыкальным продюсером в этом году вместо Константина Меладзе будет Руслан Квинта.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, песенный конкурс Евровидение в 2018 году пройдет в столице Португалии Лиссабоне. Первый и второй полуфиналы должны состояться 8 и 10 мая 2018 года, а финал запланирован на 12 мая.