Подари жизнь герою: сотни днепрян сдали кровь для раненых бойцов АТО (фото, видео)

Сегодня в больнице им. Мечникова состоялась акция по сдаче крови для бойцов, раненых в зоне АТО, передает 056.ua. Акция под названием "Подари жизнь герою" началась в 10:00. Весь холл больницы был заполнен желающими сдать кровь для украинских защитников.

Читайте такжеВ Днепре доноры сдали 250 литров крови для раненых бойцовСреди доноров также был герой Украины Владимир Николаев. Ему 72 года и он сдавал кровь 726 раз.

Акция по сдаче крови состоялась по инициативе главного врача больницы им. Мечникова Сергея Рыженко. Он отмечает, что только за этот год в больницу было доставлено более 250 солдат и 6 мирных жителей.

После закрытия регистрации будущих доноров пригласили на второй этаж, где они ждали своей очереди.

Главврач Сергей Рыженко сообщил, что сегодня сдать кровь решили более 300 днепрян.

Непосредственно перед самой сдачи крови днепрян опять регистрировали и предлагали выпить горячего чаю.

В манипуляционной донор ложился на кушетку, медики спрашивали его о том, сдавал ли он ранее кровь и с какой руки. На протяжении всей процедуры у доноров интересовались их самочувствием.