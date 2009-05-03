Обама: роль финансового сектора в экономике США уменьшится

Президент США Барак Обама заявил, что в будущем финансовый сектор не будет играть в экономике США столь значительную роль, как это было ранее, сообщает Reuters. В своем интервью глава американской администрации коснулся принципов формирования экономики страны в будущем. Он заявил, что считает неправильной ситуацию, когда корпоративные доходы в финансовом секторе экономики составляли значительную часть в обеспечении поступлений в бюджет в течение последних 10 лет. Изменения неминуемы, однако Wall Street останется важной частью экономики США, но это уже не будет составлять половину всей экономики страны, заявил Б.Обама.

Он полагает, что, наблюдая сложившуюся ситуацию, люди, которые хотели бы найти работу в финансовой сфере, возможно, изменят свои намерения и пойдут работать в другие сектора экономики, например, станут инженерами.

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