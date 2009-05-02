Ужгород уже в следующем году оставят без централизованного отопления

В Ужгороде 73% квартир имеют автономное отопление, потому в следующем году централизованного тепла в городе не будет, заявил корреспонденту УНИАН пресс-секретарь городского головы Ужгорода Олег ПОДЕБРИЙ.

По его словам, на этой неделе исполком Ужгородского городского совета рассмотрел итоги отопительного сезона 2008-2009 гг. и мероприятия по подготовке к отопительному сезону 2009-2010 гг.

В целом, заметил О.ПОДЕБРИЙ, результаты являются следующими: из 23 тысяч 50 ужгородских квартир, которые пользовались централизованным теплоснабжением, 16 тысяч 717 (73%) обустроили системы индивидуального отопления и от централизованного отсоединены. Потому очевидно, что подавать тепло и запускать централизованные котельные будет неэффективно для такого небольшого количества помещений, сказал О.ПОДЕБРИЙ.

«Каждую закрытую централизованную котельную, которая пожирает средства, власть считает победой на пути к полной автономизации бюджетных заведений. Вопросом №1 является обеспечение автономным теплом в первую очередь школ и детсадов. В Ужгороде централизованного теплоснабжения больше не будет», - отметил пресс-секретарь мэра.

Он также уточнил, что задолженность населения Ужгорода за тепло на сегодняшний день составляет 7 млн. грн. Бюджетные заведения долгов не имеют, сообщил О.ПОДЕБРИЙ.