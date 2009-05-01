С сегодняшнего дня повысились акцизы на табак

С сегодняшнего дня вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам акцизного сбора».

Верховная Рада Украины приняла этот документ 31 марта 2009 г.

Законом устанавливаются такие ставки акцизного сбора на табачные изделия: сигары, включая сигары с отрезанными концами, и сигарилы (тонкие сигары), с содержанием табака - 60 грн. за 100 шт., сигареты без фильтра, папиросы - 35 грн. за 1000 шт., сигареты с фильтром - 60 грн. за 1000 шт. (до повышения этот показатель составлял 47 грн.).

По закону, налоговое обязательство по уплате акцизного сбора за каждое собственное название сигарет (с дополнительной информацией относительно характеристик продукта, в случае ее наличия), которое вычисляется одновременно по ставкам в процентах к обороту с продаж и в твердых суммах с единицы реализованного товара (продукции), не может быть менее: 50 гривен за 1000 штук сигарет без фильтра, папирос (код товара (продукции) согласно УКТ ВЭД 2402 20 90 10); 100 гривен за 1000 штук сигарет с фильтром (код товара (продукции) согласно УКТ ВЭД 2402 20 90 20)».

Законом поручается Кабинету Министров Украины при подготовке изменений к Закону Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» предусмотреть направление поступлений сверх объемов, определенных в дополнении № 1 к Закону Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год», которые связаны с введением в действие этого Закона, на: первоочередные меры и программы по охране здоровья (лечение онкологических, сердечно-сосудистых и сосудисто-мозговых заболеваний, обеспечение медицинских мероприятий по борьбе с туберкулезом, профилактике и лечению СПИДа); осуществление финансовой поддержки предприятий агропромышленного комплекса; развитие сети автомобильных дорог и мостов.