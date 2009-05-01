В России есть спрос на украинские школы

Заявление официального представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Андрей НЕСТЕРЕНКО о том, что, несмотря на большую численность украинцев, которые проживают на территории РФ, обращений о введении полноформатных украинских школ со стороны родителей и общественных организаций в органы управления образованием практически не поступает, не соответствует действительности.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии руководителя пресс-службы МИД Украины Василия КИРИЛИЧА о состоянии обеспечения культурно-образовательных прав украинцев в Российской Федерации.

В комментарии отмечается, что вопрос соблюдения культурно-образовательных прав украинских национальных общин за рубежом постоянно находится в поле зрения МИД Украины, а особое внимание в министерстве уделяют России, где проживает самая многочисленная украинская диаспора. В связи с чем отечественное внешнеполитическое ведомство не может оставить без внимания обнародованный 27 апреля ответ официального представителя МИД РФ А.НЕСТЕРЕНКО на вопрос СМИ, касающийся гуманитарных прав украинцев России.

МИД Украины, по словам В.КИРИЛИЧА, приветствует сам факт того, что российское внешнеполитическое ведомство уделило внимание вопросу, который имеет большое значение для всего комплекса двусторонних отношений, и который украинская сторона регулярно поднимает во время межгосударственных переговоров и консультаций на разных уровнях.

В то же время, считают в Украине, изображенная в комментарии официального представителя МИД РФ картина полного разрешения проблемы доступа украинских общин России к получению образования на родном языке не соответствует действительности. “Приведенные цифры и факты, создавая искусственное впечатление якобы безоблачности украинского национально-культурного развития в России, вместо этого нуждаются во внимательном анализе и взвешенной оценке. А отдельные упомянутые сведения не соответствуют реальному положению дел”, - говорится в комментарии.

В частности, в Москве, где, по утверждению МИД РФ проживает наибольшее количество этнических украинцев (свыше четверти миллиона жителей), нет ни одной средней образовательной школы с украинским этнонациональным компонентом или преподаванием украинского языка с первого до одиннадцатого классов. В 2008 году был ликвидирован единственный Украинский образовательный центр, который действовал при московской общеобразовательной школе №124.

Таким образом, отмечает руководитель пресс-службы МИД, украинцы Москвы остались без образовательной ячейки, которая официально действовала свыше 10 лет. На сегодняшний день в российской столице не только младшие представители украинской общины, но даже дети граждан Украины, которые временно работают в разных секторах экономики города, не имеют возможности изучать украинский язык, что создает им серьезные проблемы для продолжения образования по возвращении на Родину.

В украинском МИД отмечают, что далеко не решенными остаются эти вопросы не только в столице, но и во многих регионах РФ, на что, в частности, указывают представители украинской общины в России. Так, в публикации «Пессимистические размышления воронежского украинофила», которая размещена на сайте диаспоры украинцев в России «Кобза», отмечается, что в регионах РФ местные власти не проявляют заинтересованности к сохранению украинского языка, культуры и традиций.

”Вызывает удивление позиция российской стороны по вопросу целесообразности открытия среднеобразовательной школы с полным циклом преподавания на украинском языке”, - отметил В.КИРИЛИЧ. При этом он подчеркнул, что посылание на отсутствие соответствующего спроса со стороны российских украинцев не соответствует действительности.

По его словам, также нельзя игнорировать тот факт, что украинцы составляют второе по численности национальное меньшинство в Российской Федерации, что не только позволяет, но и обязывает украинскую сторону в переговорах с российскими партнерами исходить из международно признанного принципа полной взаимности при обсуждении данной проблематики и отбрасывать любые претензии на “особенность” вопроса доступа к учебе на русском языке на украинской территории.

В отечественном МИД отмечают, что состояние обеспечения культурно-образовательных прав украинцев в РФ и россиян в Украине исследовалось в обеих странах в марте-апреле этого года Верховным комиссаром ОБСЕ по вопросам национальных меньшинств К.ВОЛЛЕБЕКОМ. В этом контексте, считают украинские дипломаты, подобные комментарии официального представителя МИД РФ до оглашения итогов проведенного исследования не могут восприниматься иначе, как попытка влияния на позицию Верховного комиссара ОБСЕ по данному вопросу.