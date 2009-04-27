МИД РФ: в России нет запроса на украинские школы

Несмотря на большую численность украинцев, проживающих на территории Российской Федерации, запросов на учреждение полноформатных школ со стороны родителей и общественных организаций в федеральные и региональные органы управления образованием практически не поступает. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Андрей НЕСТЕРЕНКО, отвечая на вопрос о том, что “в Украине нередко сетуют на «бесправное положение» российских украинцев и отсутствие в Российской Федерации системы государственного образования на украинском языке»

По его словам, отсутствие такого запроса, очевидно, объясняется «близостью восточнославянских языков и культур, общей историей (Киевская Русь, Московское государство, Российская империя, СССР) и единой православной христианской верой».

Он подчеркнул, что в Российской Федерации, по данным Всероссийской переписи населения 2002 года, общее количество украинцев составляет 2 942 963 человек (из них 76,5% - городское население, 23,5% - сельское). Наибольшее число украинцев проживает в г.Москве (253600 чел.), Тюменской области (211400 чел.), Московской области (147800 чел.), Краснодарском крае (131800 чел.), Ростовской области (118500 чел.), Приморском крае (94100 чел.), г.Санкт-Петербурге (87100 чел.), Воронежской области (73700 чел.), в Ханты-Мансийском автономном округе (123238 чел.), Ямало-Ненецком автономном округе (66080 чел.), Республике Коми (62115 чел.), Республике Башкортостан (55249 чел.), Республике Саха (Якутия) (34633 чел.), Республике Татарстан (24016 чел.), Республике Карелия (19248 чел.), Удмуртской Республике (11527 чел.).

А.НЕСТЕРЕНКО заявляет, что в Российской Федерации действует свыше 90 украинских общественно культурных объединений.

«По указанным причинам в Российской Федерации нет школ, где вся учебная программа преподается на украинском языке. Существуют лишь школы с этнонациональной (этнокультурной) составляющей. К ней отнесены: родной язык и литература, региональная (национальная) история, курсы истории родной культуры «- сказал А.НЕСТЕРЕНКО.

В комментарии сказано, что кроме того, в местах компактного проживания украиноязычного населения существуют школы с преподаванием украинского языка как предмета, а также школы, реализующие украинский этнонациональный компонент.

«Следует отметить, что граждане Российской Федерации украинской национальности и русские из числа граждан Украины находятся в разной этнокультурной ситуации. Попытки сравнивать их положение, подсчитывая, например, только количество русских школ в Украине и украинских в России, являются неправомерными», - считают в МИД РФ.