Марафонский бег в Днепре собрал почти 2 тысячи спортсменов

24 сентября в Днепре состоялось яркое спортивное мероприятие – Dnipro ATB Marathon. Оно является частью программы мэра города Бориса Филатова «Днепр – спортивная столица».

В рамках этих соревнований в Днепре впервые проводился Чемпионат Украины по марафонскому бегу, который является отборочным туром на Чемпионат Европы.

«Спасибо федерациям легкой атлетики Украины и Днепра за то, что они помогают нашему городу поддерживать статус спортивной столицы. И спасибо спортсменам и спонсорам мероприятия», – заявил мэр Днепра. Он также отметил, что марафон стал хорошей традицией для Днепра, а количество участников забега с каждым годом растет.

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Главный приз Dnipro ATB Marathon – 300 тыс. грн. Во время соревнований почти 2 тысячи профессиональных спортсменов и бегунов-любителей из Украины, Швейцарии, Венгрии и Великобритании преодолевали несколько дистанций: 5 км, 21 км и 42 км. В ловкости соревновались и маленькие бегуны – для них организовали детские забеги.

Среди марафонцев – немало именитых спортсменов. В частности, участница чемпионата мира, победительница марафонов и полумарафонов в Европе Екатерина Карманенко, многократный чемпион мира по полумарафону Василий Карпович, участница 24-часового забега Маргарита Левицкая, участник марафона на коляске Дмитрий Васильцов, победительница Днепровского марафона и полумарафона Анна Печко, многократный призер, победитель марафонов и полумарафонов в Украине и мире Александр Бабарыка.

Также в рамках Dnipro ATB Marathon состоялся еще один забег – благотворительная «Миля добра». Около 140 днепрян преодолели дистанцию ​​1,6 км, чтобы собрать средства на реабилитацию раненого ветерана АТО Валерия Билько. В результате этого забега было собрано 20 тыс. грн.

«Я очень хотела принять участие в нынешнем марафоне, однако не была уверена, что преодолею хотя бы 5 км. Но когда узнала о «Миле добра», сразу решила – буду бежать. Хорошо, что таким образом я могу помочь украинскому герою», – поделилась впечатлениями участница благотворительного забега Виктория.

По результатам соревнований, дистанцию ​​42 км быстрее всех пробежал 23-летний спортсмен из Мариуполя Артем Поддубный. Это расстояние он преодолел за 2 ч. 21 мин. и 41 сек. Среди женщин первой стала 30-летняя легкоатлетка из Хмельницкого Оксана Юрчук. Она пробежала марафонскую дистанцию ​​за 2 ч. и 55 мин.

Полумарафонскую дистанцию ​​21 км быстрее всех среди мужчин преодолел Павел Верецкий из Иловайска. Его результат – 1 ч. 07 мин. 10 сек. Среди женщин победу одержала Валентина Килярская из Николаева с результатом 1 ч. 18 мин. 36 сек.

Преодолела полумарафонскую дистанцию ​​и жена мэра города, который встретил ее на финише. Президент Федерации легкой атлетики Днепра Марина Филатова пробежала 21 км за 2 ч. и 13 мин. Таким образом, она улучшила свой личный результат на 8 минут после полумарафона в Будапеште.

Напомним, ранее в Днепре для бойцов АТО провели мастер-класс по изготовлению карамели.