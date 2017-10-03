Дело генерала Назарова: суд частично удовлетворил ходатайство подсудимого по пересмотру доказательств

Заседание суда по делу генерала Назарова продолжалось семь часов. Генерал требовал у суда по-новому исследовать почти все доказательства по делу, говорится в сюжете ТСН.

Военная прокуратура оценила ходатайство Назарова как попытку затянуть апелляционный процесс. Ведь просмотр заново всех доказательств – несколько томов - может затянуться на 1,5-2 года. Суд объявил – из 30-ти пунктов посмотрят только два. Родственники погибших десантников возмущены.

Читайте такжеГПУ: дело о сбитом боевиками над Луганском Ил-76 закрыто

Еще весной суд признал его виновным в служебной халатности, что привела к гибели 49 военных в результате катастрофы ИЛ-76 в Луганском аэропорту.

В 2014 году его сбили боевики, а суд назначил ему 7 лет тюрьмы. Однако это решение генерал обжаловал в апелляционном суде и до сих пор остается на свободе и утверждает, что не виноват в катастрофе, а суд первой инстанции вынес предвзятое решение.