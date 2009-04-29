В Крыму поднят самый большой Военно-морской флаг Украины

Самый большой Военно-морской флаг (размером 4 на 6 метров) был поднят сегодня над зданием штаба Южной военно-морской базы ВМС Вооруженных Сил Украины в поселке Новоозерном, расположенном вблизи Евпатории.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре командования ВМС Вооруженных Сил Украины, так военные моряки отметил годовщину поднятия украинских флагов на кораблях Черноморского флота и над Севастопольской крепостью в апреле 1918 года.

Самый большой Военно-морской флаг и Государственный флаг Украины такого же размера для национальных ВМС был изготовлен в Горловке Донецкой области шефами военных моряков.

По информации командира Южной военно-морской базы ВМС Вооруженных Сил Украины капитана 1-го ранга Владимира ДОГОНОВА, такую инициативу предложил городской председатель Горловки Иван САХАРЧУК.

Флаги над зданием штаба Южной военно-морской базы ВМС Вооруженных Сил Украины были подняты сегодня утром во время торжественного построения в честь памятной даты перехода Черноморского флота под юрисдикцию Украинской Народной Республики.