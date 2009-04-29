В Киеве милиция поймала самозванца - он предлагал «крышу» проституткам

Сотрудники столичной милиции позавчера задержали киевлянина (1969 г.р.), который выдавал себя за работника столичного отдела противодействия торговле людьми и требовал от четырех проституток ежемесячную плату за «крышевание» их деятельности.

Как сообщили УНИАН в ЦСО ГУ МВД Украины в городе Киеве, злоумышленник был задержан в парке Шевченко во время передачи от одной из девушек 4 тыс. грн.

Как заметили в милиции, такую сумму мошенник хотел ежемесячно получать от каждой из четырех девушек за вроде бы непривлечение их к ответственности и неинформирование их родителей о том, чем они занимаются.

Мужчина был ранее судим за разбойное нападение на инкассаторов к 11 годам заключения, но в 2006 году был досрочно освобожден с мест лишения свободы.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, ведется следствие.