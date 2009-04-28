Облсовет отклонил отчет полтавского губернатора

Сегодня депутаты Полтавского областного совета не утвердили отчет председателя областной государственной администрации Валерия АСАДЧЕВА.

Как передает корреспондент УНИАН, на сессии облсовета почти два часа депутаты заслушивали и обсуждали отчет председателя ОГА В.АСАДЧЕВА о выполнении программы социально-экономического развития области в 2008 году. По мнению В.АСАДЧЕВА, прошедший год для области был удачным. Он привел статистику развития области в различных сферах, подчеркнув, что на фоне страны, Полтавская область имеет значительно лучшие показатели. Однако, после продолжительной дискуссии и обсуждения проблем региона, отчет В.АСАДЧЕВА не утвердили. В частности, депутаты Анатолий ШКАРБАН и Виктор АКИМОВ заявили губернатору о нерешении многих экологических проблем: лесные пожары, отсутствие очистных сооружений и обеспечение качественной питьевой водой жителей Кременчугского района, Комсомольска, размытие берегов Кременчугского водохранилища и т.п. Депутат Иван КОВАЛЬ выразил недовольство состоянием дел в сахарной отрасли области.

«То, что депутаты облсовета уже в который раз не принимают к сведению отчет председателя ОГА, не влечет за собой никаких санкций», - отметил представитель Полтавской ОГА.