РосСМИ сообщили о задержании в оккупированном Крыму россиян, которые "шпионили" для Украины

Российские спецслужбы якобы задержали в оккупированном Крыму россиян-"шпионов", которые следили за Черноморским флотом и передавали информацию Украине. Об этом пишут «РИА Новости».

"Федеральной службой безопасности в Симферополе задержали граждан России Сухоносова Анна Станиславовна и Долгополов Дмитрий Александрович", - сказано в релизе.

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Отмечается, что задержанный мужчина - военный, его подразделение находится в Крыму.

На анексованому полуострове возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена". Задержанным грозит до 20 лет заключения.

Как сообщал УНИАН ранее, в оккупированном Крыму Киевский районный суд Симферополяпродлил арест до 8 ноября трем фигурантам дела «крымских диверсантов», которые были задержаны осенью 2016 года в Севастополе.

"Севастопольцам Владимиру Дудке, Дмитрию Штибликову и Алексею Бессарабову, которых обвиняют в подготовке «диверсий» на территории Крыма, «Киевский районный суд» Симферополя 7 сентября 2017 года продлил арест еще на два месяца, до 8 ноября", - говорится в сообщении.