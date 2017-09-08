Суд оккупантов продлил арест трем "крымским диверсантам" до 8 ноября

В оккупированном Крыму Киевский районный суд Симферополя продлил арест до 8 ноября трем фигурантам дела «крымских диверсантов», которые были задержаны осенью 2016 года в Севастополе.

Об этом сообщается на сайте Крымской правозащитной группы.

"Севастопольцам Владимиру Дудке, Дмитрию Штыбликову и Алексею Бессарабову, которых обвиняют в подготовке «диверсий» на территории Крыма, «Киевский районный суд» Симферополя 7 сентября 2017 года продлил арест еще на два месяца, до 8 ноября", - говорится в сообщении.

Новое постановление о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей постановила «судья» Янина Охота.

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Правозащитники напомнили, что задержанные в ноябре прошлого года граждане Украины уже 10 месяцев находятся за решеткой.

Как стало известно Крымской правозащитной группе, всех трех фигурантов «дела диверсантов» доставили в «суд» из СИЗО Симферополя. Заседание суда было открытым, и родственников пропустили в зал заседания.

Как известно, 4 июля «Киевский районный суд» продлил фигурантам дела «украинских диверсантов» Дудке, Штыбликову и Бессарабову меру пресечения в форме содержания под стражей до 8 сентября.

Их задержали 9 ноября 2016 года в Севастополе. По версии ФСБ, они являются участниками диверсионно-террористической группы Главного управления Министерства обороны Украины.

Дудка, Бессарабов и Штыбликов были экспертами украинской неправительственной организации «Центр «Номос», который закрыли в 2014 году.

В Крымской правозащитной группе заявили, что граждане Украины, задержанные в Крыму с августа по ноябрь 2016 года по делу так называемых «украинских диверсантов» (Евгений Панов, Андрей Захтей, Редван Сулейманов, Владимир Присич, Дмитрий Штыбликов, Алексей Бессарабов, Владимир Дудка, Глеб Шаблий, Алексей Стогний) лишены свободы по политическим мотивам с нарушением фундаментальных прав и свобод и являются политическими заключенными.