Украина ратифицировала Сингапурский договор о праве товарных знаков

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал закон “О ратификации Сингапурского договора о праве товарных знаков”.

Текст документа обнародован на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины ратифицировала Сингапурский договор о праве товарных знаков 15 апреля.

Сингапурский договор о праве товарных знаков разработан на основе принятых в международной практике норм и процедур, которые отражают современные тенденции в сфере охраны интеллектуальной собственности.

К договору прилагаются правила к Сингапурскому договору о праве товарных знаков, которые касаются порядка регулирования любых административных требований, вопросов или процедур относительно договора и содержат типовые международные формы сообщений.

Договор и правила применяются не только к зримым обозначениям, но и ко всем типам обозначений, из которых могут состоять знаки в соответствии с правом договорной стороны (государства или межправительственной организации), и включают формальности относительно представления всех типов знаков, которые содержат зримые обозначения (и их определенных форм, в частности голографических, цветных, позиционных или движущихся знаков) и незримые обозначения.

Кроме того, по сравнению с Договором о законах относительно товарных знаков, в Сингапурском договоре расширены виды средств и форм передачи заявки на знаки и другой информации относительно заявки или регистрации знаков, которые может выбирать договорная сторона. В частности, она может определить, принимать ли сообщение на бумаге, в электронной форме или в любой другой форме.

Договорная сторона может требовать, чтобы любое сообщение было изложено на установленном языке, и не может требовать подтверждения, нотариального заверения, аутентификации, легализации или любого другого заверения любого перевода сообщения, отличающегося от предусмотренного договором, а также подписи сообщения на бумаге, за исключением подписи об отказе от регистрации.

Еще одной особенностью договора являются вспомогательные меры договорной стороны в случае несоблюдения заявителем, владельцем или другой заинтересованной стороной срока для совершения действия во время процедуры относительно заявки или регистрации.

Договор устанавливает также требования относительно регистрации лицензии на использование знака, изменение и аннулирование регистрации лицензии, определяет последствия отсутствия регистрации лицензии и несоблюдения требований по использованию знака по лицензии. При этом правилами предусмотрено три вида лицензии: исключительная, неисключительная или единичная.