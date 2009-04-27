Улучшились настроения потребителей в Польше

Индекс положительных настроений потребителей в Польше в апреле, по сравнению с мартом 2009 г., возрос на 6 пунктов - до 74 из 200 возможных пунктов.

По данным маркетинговой компании Ipsos, улучшилась оценка экономической ситуация в стране и возросла склонность поляков к покупкам.

«Поляки намного чаще, чем в прошлом месяце, надеются на улучшение экономической ситуации в ближайшие 12 месяцев. Кроме этого, меньше людей ожидают роста безработицы - 58%, против 64% в марте и феврале», - отмечают авторы исследования.

По его данным, наибольшими оптимистами являются люди до 40 лет, которые живут в средних по размерам городах.

«Хотя положительные настроения традиционно характерны для людей с высшим образованием, наибольший их рост за последний месяц зафиксирован у людей с базовым и средним образованием», - отметили в Ipsos.

Опрос свидетельствует, что больше всего поляков беспокоит рост цен.

В то же время больше граждан Польши - 24%, против 16% в марте - ожидают уменьшения инфляции, которая в марте возросла до 3,6% с 3,3% в феврале.

Ipsos провел исследование в начале апреля, опросив 1010 человек в возрасте более 15 лет, согласно репрезентативной выборке.

Как сообщал УНИАН, темпы спада промышленного производства в Польше в марте уменьшились в 7 раз - до 2% с 14% в феврале (год к году), а по сравнению месяц к месяцу производство возросло на 15,5%.

В то же время, в марте количество безработных возросло до 11,2% с 10,9% в феврале.

Большинство экспертов прогнозируют рост польской экономики в 2009 году, несмотря на мировой экономический кризис, который привел к замедлению роста польского ВВП в 2008 году до 4,8% с 6,5% в 2007 году.

По мнению аналитиков, польская экономика может возрасти в текущем году на 0-2%. Правительство рассчитывает на рост 1,7%.

МВФ в конце прошлой недели обнародовал первый прогноз, согласно которому польский ВВП уменьшится в текущем году на 0,7%.