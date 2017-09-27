Умеров до рассмотрения апелляции будет находиться дома под подпиской о невыезде – Фейгин

Решение подконтрольного России суда первой инстанции в Симферополе об осуждении заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова на два года колонии-поселения не вступит в силу до рассмотрения апелляционной жалобы стороны защиты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом адвокат Марк Фейгин сказал во время видеовключения из оккупированного Крыма на пресс-конференции в Киеве.

"Приговор не вступает в законную силу, пока не будет рассмотрен в апелляционной инстанции. Сейчас оглашен приговор только в первой инстанции. Он не вступает в законную силу, пока не будет рассмотрена наша апелляционная жалоба", - заявил Фейгин.

Также он уточнил, что апелляционная жалоба будет подана стороной защиты Умерова в течение 10 дней.

"Узнаем только в течение месяца, когда будет назначено заседание в Верховном суде Крыма по рассмотрению нашей жалобы", - добавил Фейгин.

Также адвокат уточнил, что до момента рассмотрения апелляционной жалобы Умеров будет находиться дома под подпиской о невыезде.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 сентября, подконтрольный России Симферопольский районный суд признал Умерова виновным в призывах к нарушению территориальной целостности России и приговорил к двум годам колонии-поселения. Также Умерову на два года запретили заниматься общественной деятельностью.

*** 12 мая 2016 года так называемый «прокурор» оккупированного Россией Крыма Наталия Поклонская сообщила, что следователи ФСБ РФ возбудили против Умерова уголовное дело по статье об экстремизме. Задержание, обыск и возбуждение уголовного дела, а также содержание в психиатрической больнице для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы Умерова вызвали общественный и международный резонанс. Несмотря на плохое состояние здоровья, в частности, перенесенную тяжелую операцию на сердце и сахарный диабет, Умерова принудительно удерживали три недели в психиатрической больнице. 21 марта 2017 Умерову вручили обвинительное заключение по его делу. 7 июня в Симферопольском районном суде состоялось первое заседание по существу по делу Умерова.