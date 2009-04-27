На Киевщине главу сельсовета поймали на взятке - миллион

В Бориспольском районе Киевской области задержана председатель сельского совета, которая требовала почти 1 млн. грн. взятки за содействие в выделении земли.

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, должностному лицу инкриминируется вымогательство и получение через посредника взятки в особо крупном размере за содействие в вынесении на очередное заседание сессии сельского совета и принятии положительного решения по бесплатному выделения двух земельных участков в размере 0,4 га.

В частности, сотрудники милиции установили, что сельский председатель требовала от частного лица и получила через посредника часть взятки в сумме 300 тыс. грн. Они выяснили, что должностное лицо по предварительной договоренности с одним из руководителей специализированного предприятия избрала определенную линию поведения с желающими получить земельный участок. В частности, она говорила, что средства будет получать для потребностей сельского совета, якобы для ремонта дорог, клуба и проведения электролинии, в то же время депутатов сельского совета председатель заверяла, что земельный участок необходимо выделить для того, чтобы его получатели выполнили определенные работы по благоустройству села без указания их вида, объема и стоимости.

Фактически, средства в сумме 960 тыс. грн., которые председатель сельсовета требовала от частного лица, должны быть внесены им наличными в кассу спецпредприятия для проведения ремонта дорог. В свою очередь, руководитель этого предприятия должен был выполнить минимальный объем работ для того, чтобы показать депутатам видимость определенной работы по благоустройству села – освещение одной улицы на общую сумму 49 тыс. грн. Разница, в минус один процент, поступила бы председателю сельсовета. Однако частное лицо отказалось давать средства таким образом, поэтому должностное лицо предложила внести деньги в банковскую ячейку, предварительно открытую на имя ее знакомого.

Председатель сельсовета вместе с сообщником были задержаны «на горячем» - во время передачи ключей от банковской ячейки за полученное решение сельского совета о предоставлении разрешения местной жительнице на сбор документации по землеотводу.

Собранные сотрудниками милиции материалы были направлены в Бориспольскую межрайонную прокуратуру Киевской области для возбуждения уголовного дела в отношении сельского председателя сельсовета Бориспольского района по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки в крупном размере либо служебным лицом, либо по предварительному сговору группой).

Несмотря на задокументированное преступление, по результатам дополнительной проверки Бориспольской межрайонной прокуратурой отказано в возбуждении уголовного дела на основании п.2 ст.6 Уголовно-процессуального кодекса Украины, отметил источник.