К майским праздникам назначили 40 дополнительных поездов
15:44, 27 апреля 2009Общество
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Данные пресс-службы Укрзализныци
Железные дороги Украины продолжают назначать дополнительные поезда на наиболее популярные направления к майским праздникам и, по состоянию на 27 апреля, в расписание дополнительно включены 40 поездов.
Об этом УНИАН сообщила пресс-служба «Укрзализныци».
В частности, Юго-западная железная дорога назначила 12 поездов, Львовская – 5 поездов, Приднепровская железная дорога – 9 поездов, Южная – 6 поездов, Одесская и Донецкая железные дороги – по 4 поезда.
Кроме того, 12 поездов назначили российские железные дороги.
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