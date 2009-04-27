К майским праздникам назначили 40 дополнительных поездов

Железные дороги Украины продолжают назначать дополнительные поезда на наиболее популярные направления к майским праздникам и, по состоянию на 27 апреля, в расписание дополнительно включены 40 поездов.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба «Укрзализныци».

В частности, Юго-западная железная дорога назначила 12 поездов, Львовская – 5 поездов, Приднепровская железная дорога – 9 поездов, Южная – 6 поездов, Одесская и Донецкая железные дороги – по 4 поезда.

Кроме того, 12 поездов назначили российские железные дороги.