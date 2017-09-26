В Житомире в Музее космонавтики проведут "Ночь ученых-2017"

В пятницу, 29 сентября, в Житомире в Музее космонавтики проведут мероприятие «Ночь ученых-2017». Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, вход на мероприятие будет свободным.

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«В рамках мероприятия пройдут мастер-классы, игры, лектории, а также при условии безоблачной погоды можно будет понаблюдать за звездным небом. Вход свободный. Справки по телефону (0412)-47-26-27», - отмечают в ОГА.

Напомним, Музей космонавтики имени С.П. Королева в Житомире имеет уникальные экспонаты, в целом же их в музее 11 тысяч.