В Житомире в Музее космонавтики проведут "Ночь ученых-2017"
13:59, 26 сентября 2017Общество
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Как отмечается в сообщении, вход на мероприятие будет свободным.
Музей космонавтики имени С.П. Королева в Житомире имеет уникальные экспонаты / oda.zt.gov.ua
В пятницу, 29 сентября, в Житомире в Музее космонавтики проведут мероприятие «Ночь ученых-2017». Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.
Как отмечается в сообщении, вход на мероприятие будет свободным.
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«В рамках мероприятия пройдут мастер-классы, игры, лектории, а также при условии безоблачной погоды можно будет понаблюдать за звездным небом. Вход свободный. Справки по телефону (0412)-47-26-27», - отмечают в ОГА.
Напомним, Музей космонавтики имени С.П. Королева в Житомире имеет уникальные экспонаты, в целом же их в музее 11 тысяч.
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