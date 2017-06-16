В Житомире туроператоры из Пекина посетили Музей космонавтики

Вчера, 15 июня, китайская делегация в течение одного дня побывала в Житомире и посетила Музей космонавтики,который считают уникальным через редкий дизайн помещения и экспонаты.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, по состоянию на 16 июня в Украине находится делегация туроператоров из Пекина, она прибыла в Украину на восьмидневный ознакомительный тур. Во время тура делегация посещает различные города Украины: Одессу, Львов, Львовскую область, Ровно, Киев,Чернобыль, Киевщину.

Вчера, 15 июня, после осмотра туристических объектов Ровенщины члены делегации посетили Житомир, в часности, Музей космонавтики им. С. П. Королева.

«Такие мероприятия необходимы Житомирщине. Нам есть что показать и чем удивить. Уверены, что подобные визиты будут способствовать развитию туризма в Украине и, в частности, на Житомирщину», – цитирует пресс-служба облгосадминистрации начальника управления промышленности, развития инфраструктуры и туризма Житомирской ОГА Романа Крисюка.

Гости осматривали уникальные экспонаты музея и фотографировались. Управления промышленности, развития инфраструктуры и туризма Житомирской областной государственной администрации подготовило и передало китайским коллегам презентационную печатную продукцию о туристическом потенциале Житомирской области.

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После посещения Житомира гости продолжили путешествовать Украиной.

Тур организовала Общественный Союз «Ассоциация индустрии гостеприимства Украины». Все расходы по пребыванию группы китайских туроператоров взяли на себя 13 украинских туркомпаний.

Напомним, Музей космонавтики в Житомире содержит уникальные экспонаты: образцы лунного грунта, оригиналы и макеты космических аппаратов, скафандры космонавтов и прочее.