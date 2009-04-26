Из Донецкой области этой весной пойдут служить в армию 2150 юношей

Из Донецкой области этой весной будут призваны на службу в армию 2150 юношей.

Как сообщили УНИАН в региональном медиа-центре Южного оперативного командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, из 2150 призванных к службе юношей региона, 1121 человек будут служить в Украинской армии, 370 - оденут погоны внутренних войск МВД Украины и еще 59 станут военнослужащими Государственной специальной транспортной службы Украины.

Так, в минувшую пятницу, 24 апреля, на сборном пункте Донецкого областного военкомата состоялись торжества по случаю проводов 110 юношей на срочную военную службу.

88 ребят первой военной команды будут служить в учебных центрах и частях непосредственного подчинения Вооруженных Сил Украины и 22 - наденут погоны внутренних войск МВД.

Военный комиссар Донецкого областного военкомата полковник Игорь ДАЦЮК пожелал юношам "терпения и выдержки в овладении ратным делом, а также донбасского характера".

В свою очередь заместитель Донецкого мэра Геннадий ТКАЧЕНКО подарил троим наиболее подготовленным к службе в физическом и моральном плане молодым солдатам подарки - наручные часы с символикой города Донецка.