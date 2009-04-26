Закарпатье просит у Тимошенко и ВР 67 миллионов гривен

Закарпатская область просит предусмотреть в изменениях к госбюджету на 2009 год 67,1 млн. грн. для восстановления объектов коммунальной собственности, разрушенных в результате наводнения 2008 года.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение об обращении к Верховной Раде и Кабинету Министров приняли депутаты Закарпатского областного совета.

В целом для восстановления таких объектов коммунальной собственности Закарпатья необходимо 85,1 млн. грн. Из государственного бюджета в прошлом году было выделено 17,3 млн. грн. (или 20% от потребности), что позволило ввести в эксплуатацию 54 из 267 запланированных объектов.

В связи с отсутствием средств субвенции из государственного бюджета для восстановления объектов, которые вошли в уточненный Генеральный план проведения ремонтных и восстановительных работ помещений и сооружений бюджетных учреждений, объектов жизнеобеспечения населенных пунктов, пострадавших в результате стихийного бедствия, которое произошло в Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской и Черновицкой областях 23-27 июля 2008 года, и ограниченностью средств областного бюджета ремонтные и восстановительные работы в этом году не проводятся, было сказано на заседании облсовета.

«Это вызывает обеспокоенность и социальное напряжение среди населения», - сообщил во время сессии председатель Закарпатского областного совета Михаил КИЧКОВСКИЙ.