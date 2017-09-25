Массовое отравление копченой скумбрией во Львове: число пострадавших превысило полсотни людей

Во Львове копченой скумбрией, которую приобрели на Привокзальном рынке, отравились 54 человека, в больницах находятся 48 человек, пишет «Zaxid.net».

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Отмечается, что среди пострадавших - семеро детей. Причина вспышки кишечной инфекции не установлена, но медики предполагают, что это сальмонеллез.

Издание пишет, что это самая большая вспышка кишечной инфекции в Львове в этом году.

Как сообщал УНИАН ранее, в пятницу, 22 сентября, во Львове до 40 человек возросло число пострадавших после употребления копченой рыбы с рынка «Привокзальный».

Главный эпидемиолог Львовской Наталия Тимко сообщила, число пострадавших в результате пищевого отравления продолжает расти.