Во Львове число пострадавших от отравления рыбой увеличилось почти вдвое

Во Львове до 40 человек увеличилось число пострадавших после употребления копченой рыбы с рынка «Привокзальный».

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Как сообщила главный эпидемиолог Львовской области Наталия Тимко, число пострадавших в результате пищевого отравления продолжает увеличиваться. По состоянию на утро 24 сентября к медикам обратились 40 человек, почувствовавших резкое ухудшение состояния здоровья после употребления копченой рыбы, приобретенной на рынке.

«К медикам уже обратились 40 человек, из них пятеро детей в возрасте от 3 до 15 лет. Два человека после оказания медицинской помощи от госпитализации отказались. В настоящее время во Львовскую областную клиническую больницу госпитализированы 36 человек, еще двое - госпитализированы в больницу города Пустомыты», - рассказала Тимко.

В Нацполиции области отметили, что по данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 325 ч.1 УК Украины (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений). Санкция статьи предусматривает штраф 1700 грн или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

Как сообщал УНИАН, 23 сентября во Львове в областную инфекционную больницу были госпитализированы 10 человек с диагнозом «острая кишечная инфекция».

Первых пациентов начали госпитализировать с 18.00 22 сентября.

Все пострадавшие употребляли в пищу рыбу горячего копчения, приобретенную в торговом павильоне рынка «Привокзальный» во Львове.

Отмечается, что они поступают в больницу в тяжелом состоянии с жалобами на повышение температуры, головную боль, рвоту, расстройство желудка.

Проводится комплекс лечебно-диагностических мероприятий.

О ситуации, приведшей к заболеванию людей, уведомлено руководство соответствующих подразделений Госпродпотребслужбы, которые осуществляют обследование и проводят работу в очаге инфекции.