На пожарную сигнализацию в одесском лагере "Виктория" было потрачено более 11 миллионов гривен - СМИ

Предприятие "Юг-Укрстрой", которое выиграло тендер на реконструкцию одесского детского лагеря "Виктория", получило 11 млн грн на установку в лагере пожарной сигнализации и проведение других работ. Всего "Юг-Укрстрой" получил свыше 33 млн грн. Об этом пишет DT.UA.

Автор Нина Перстнева, ссылаясь на СМИ, указывает, что в тендере на реконструкцию "Виктории" принимали участие две фирмы - будущий победитель "Юг-Укрстрой" и "Монолит", связанные между собой общим бизнесом.

"Глава "Юг-Укрстроя" — Светлана Донченко, "Монолит" принадлежит Любви Резниковой. Донченко и Резникова — соучредители компании "Пассажирская канатная дорога". Еще один совладелец "канатки" и соучредитель — супруг Резниковой, Юрий. Еще в 2013 году прокуратура (представлявшая интересы горсовета) требовала возвращения одесского пляжа "Отрада", отданного "Пассажирской канатной дороге" в аренду на 25 лет. Поводом стало установление фирмой металлической сетки перед входом на пляж, ограничивающей свободный доступ к морю. Однако Одесский апелляционный хозяйственный суд принял сторону "канатчиков"", - отмечает автор.

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По словам Перстневой, хотя средства на пожарную сигнализацию получил "Юг-Укрстрой", подрядчиками проведения работ выступали совсем другие фирмы.

"Уже заполучив право на реконструкцию "Виктории", "Юг-Укрстрой", фактически без тендера, получил свыше 11 млн грн на установку пожарной сигнализации, внутреннего электроснабжения, благоустройство территории и прочие работы в лагере. Хотя подрядчиками выступали совсем другие фирмы", - указала она.

Всего же, данная компания, как указывает автор, получила более 33 млн грн.

"По информации местных СМИ, данная компания, начиная с 2015 года, выиграла в Одессе тендеров на 422,2 млн грн. Что наводит на мысль об особых отношениях с местной властью…", - говорится в статье.

Напомним, что в ночь с 15 на 16 сентября в одесском детском лагере "Виктория" произошел масштабный пожар. Полностью сгорел один из деревянных корпусов лагеря. В результате пожара погибли трое детей.