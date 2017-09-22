Протесты с голодовкой и собственная студия в Берлине: Олег Винник рассказал о начале своей музыкальной карьеры

Известный певец Олег Винник поделился в интервью еженедельнику "Арт-мозаика" интересными подробностями своей творческой карьеры. "Лет в 13-14 я мечтал о мотоцикле.

Просил родителей купить хотя бы мопед, а они наотрез отказались идти у меня на поводу. Помню, даже устроил протест с голодовкой. Тогда-то мама и подарила мне гитару, чтобы отвлечь от навязчивой идеи. Уже через год я самостоятельно освоил инструмент, начал играть в группе. С тех пор не могу представить свою жизнь без музыки. Она воплощает собой любовь, которую можно передать людям", - говорит Олег.

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Хиты Винника звучат повсеместно и круглосуточно. Но мало кто знает, как рождаются популярные композиции. Большинство своих песен артист пишет в Берлине на собственной студии, в творческом процессе ценит спокойствие и тишину.

"Я остро реагирую на внешние раздражители, всевозможные звуки. Также не люблю работать в спешке. Хоть иногда сжатые сроки и могут поспособствовать продуктивной работе, в целом для меня важен творческий комфорт. Песни приходят ко мне с определенными эмоциями и ситуациями. Когда в моей жизни что-то происходит, я записываю наброски будущей композиции в мобильный. Потом на студии воссоздаю зародившуюся ранее идею. Поэтому, чтобы в точности передать тот посыл, который я изначально задумал, мне необходимо максимально сосредоточиться", - делится певец.

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Кроме того, в интервью Олег Винник рассказал о самых нелепых слухах, которые о нем распространяли в сети. В частности, о том, что ему приписывали дружбу с семьей президента и участие в бандитской группировке. А также ответил на вопрос, какой подарок для него стал дороже материальных ценностей. "Любовь. Что может быть лучше того, когда человек отдает тебе себя на всю жизнь?", - прокомментировал артист.