В Киеве чиновника-взяточника задержали «на горячем»
10:33, 24 апреля 2009Общество
2157
Возбуждено уголовное дело
Прокуратурой города Киева возбуждено уголовное дело в отношении служащего одной из райгосадминистраций столицы, который требовал и получил взятку от директора частного предприятия.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, взятка в сумме 10 тыс. грн. и 2 400 дол. была получена за предоставление права на установление торговых автоматов по приготовлению и продаже горячих напитков, а также подписания соответствующих документов.
Указанное лицо задержали «на горячем». Следствие по делу продолжается.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter