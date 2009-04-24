В Киеве чиновника-взяточника задержали «на горячем»

Прокуратурой города Киева возбуждено уголовное дело в отношении служащего одной из райгосадминистраций столицы, который требовал и получил взятку от директора частного предприятия.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, взятка в сумме 10 тыс. грн. и 2 400 дол. была получена за предоставление права на установление торговых автоматов по приготовлению и продаже горячих напитков, а также подписания соответствующих документов.

Указанное лицо задержали «на горячем». Следствие по делу продолжается.