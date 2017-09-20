Родные украинских пленных, которые всю ночь пикетировали под Радой, объявили бессрочную акцию
11:12, 20 сентября 2017Общество
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По официальным данным, сейчас в плену у боевиков находятся 87 украинцев.
Эту ночь родственники пленных также планируют провести под зданием парламента / Цензор.НЕТ
Сегодня в Минске состоится заседание Трехсторонней контактной группы, на котором будут обсуждать вопрос освобождения украинских пленных. В связи с этим родственники пленных украинцев устроили круглосуточный пикет под зданием ВР, требуя от власти действий для освобождения пленников, говорится в сюжете ТСН.
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По словам родственников, они собираются проводить бессрочную акцию и эту ночь также планируют провести под зданием парламента.
По официальным данным, сейчас в плену боевиков 87 украинцев.
Родные украинских пленных продолжают акцию под стенами ВР и ожидают переговоров в Минске
Родные украинских пленных заявили о бессрочной акции под парламентом
Напомним, что всего по состоянию на 2 сентября в заложниках у боевиков находятся 144 украинца.
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