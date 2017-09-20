Родные украинских пленных, которые всю ночь пикетировали под Радой, объявили бессрочную акцию

Сегодня в Минске состоится заседание Трехсторонней контактной группы, на котором будут обсуждать вопрос освобождения украинских пленных. В связи с этим родственники пленных украинцев устроили круглосуточный пикет под зданием ВР, требуя от власти действий для освобождения пленников, говорится в сюжете ТСН.

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По словам родственников, они собираются проводить бессрочную акцию и эту ночь также планируют провести под зданием парламента.

По официальным данным, сейчас в плену боевиков 87 украинцев.

Напомним, что всего по состоянию на 2 сентября в заложниках у боевиков находятся 144 украинца.