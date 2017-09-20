В Одессе правоохранители оцепили здание мэрии из-за возможных беспорядков во время сессии горсовета

В Одессе правоохранители оцепили здание мэрии из-за возможных беспорядков во время сессии Одесского городского совета. Как передает корреспондент УНИАН, с утра на Думской площади находится большое количество полицейских, бойцов Национальной гвардии.

Проход по Приморскому бульвару, который выходит на Думскую площадь, ограничен.

Входы в админздание жестко контролируются, на прилегающих улицах – несколько специализированных автомобилей, в которых также находятся бойцы.

Недалеко от здания пребывают молодые мужчины «спортивного телосложения».

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Как сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, сегодня в 7.40 в полицию поступило сообщение о том, что в здание Одесского городского совета, где сегодня должна состояться сессия, неизвестные лица могут пытаться пронести взрывоопасные предметы.

«В целях обеспечения безопасности граждан и недопущения правонарушений сотрудниками полиции будут проводиться усиленные меры по пропуску лиц в здание горсовета», - подчеркнули в главке.

Полиция просит граждан с пониманием отнестись к указанным мероприятиям.

Как сообщал УНИАН, после трагедии в одесском оздоровительном лагере "Виктория", где погибли в ночь на 16 сентября трое детей, городской голова Геннадий Труханов отстранил от должностей на период расследования еще трех чиновников горсовета.